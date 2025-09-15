كوريا الجنوبية تطلب من الولايات المتحدة إبرام اتفاقية لمبادلة العملات

Photo : YONHAP News

طلبت كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات.وكشفت وزارة المالية الكورية عن هذه المعلومات أمس الأحد في بيان صحفي، مشيرة إلى أنه تجري حاليا مناقشة تدابير مختلفة للحد من تأثير ذلك على سوق صرف العملات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال المفاوضات حول خطة الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة، لكن الوزارة رفضت الإفصاح عن تفاصيل، قائلة إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل المناقشات الجارية مع الولايات المتحدة.وتُعرف اتفاقية مبادلة العملات بأنها اتفاقية تسمح لدولة ما بإيداع عملتها لدى دولة أخرى واقتراض عملة الدولة المقابلة بسعر صرف محدد مسبقا عند الحاجة.ويُنظر إلى طلب سيول على أنه خطوة لاستباق أي اضطراب محتمل في سوق صرف العملات الأجنبية، حيث إن الاستثمارات المباشرة التي تطلبها الولايات المتحدة دون اتفاقية مبادلة قد يُضعف من قيمة الوون الكوري بشكل حاد.