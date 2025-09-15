البرلمان الكوري يبدأ جلسات استجواب للحكومة

Photo : KBS News

سيعقد البرلمان الكوري جلسات استجواب للحكومة على مدار أربعة أيام، بدءا من اليوم الاثنين، حيث يُوجّه النواب أسئلة إلى وزراء الحكومة حول السياسات اليوم، والشؤون الخارجية والتوحيد والأمن غدا الثلاثاء، والاقتصاد بعد غد الأربعاء، والتعليم والمجتمع والثقافة يوم الخميس.وتعهد الحزب الديمقراطي الحاكم ببذل قصارى جهده في جلسة الأسئلة والأجوبة، في إطار الإصلاحات وضمان محركات النمو للمستقبل، مشددا على أهمية كشف ملابسات قرار الأحكام العرفية الذي صدر يوم 3 ديسمبر الماضي، وتحقيق العدالة للمسؤولين عنها.ومن جانبه أعرب حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي عن شكوكه وتساؤلاته حول قضايا متنوعة، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، والإصلاح القضائي، وخطوة الحزب الحاكم لإنشاء محكمة خاصة لقضايا الأحكام العرفية.وأضاف حزب قوة الشعب أنه يعتزم استخدام أساليب استجواب سياسية دقيقة لتوضيح هذه المسائل.