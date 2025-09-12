نائب وزير الخارجية الأمريكي يُعرب عن الأسف العميق لاحتجاز مواطنين كوريين

Photo : YONHAP News

أعرب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية عن "الأسف العميق" لاحتجاز أكثر من 300 عامل كوري جنوبي مؤخرا في الولايات المتحدة، وتعهد بمنع تكرار مثل هذه الحوادث.وأعلن "كريستوفر لاندو" نائب وزير الخارجية الأمريكي هذا الموقف، أمس الأحد، خلال اجتماع مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "باك يون جو" في سيول.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، أعرب "لاندو" عن الأسف العميق إزاء الاحتجاز الجماعي، واقترح استغلاله كفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحسين الأنظمة ذات الصلة.كما أكد "لاندو" أنه لن تكون هناك أي عواقب سلبية على العائدين إلى ديارهم عند عودتهم إلى الولايات المتحدة، وذلك نظرا لاهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشديد بهذه المسألة.وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن ستسعى جاهدة لضمان عدم وقوع حوادث مماثلة أخرى في المستقبل.