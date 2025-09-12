وزير الخارجية الكوري يزور بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأن الوزير "تشو هيون" سيقوم هذا الأسبوع بأول زيارة له إلى الصين منذ توليه منصبه.وفي أثناء إقامته في بكين يومي الأربعاء والخميس، سيلتقي "تشو" بنظيره الصيني "وانغ يي" يوم الأربعاء في أول محادثات بين وزيري خارجية البلدين منذ انطلاق إدارة الرئيس "لي جيه ميونغ" في كوريا الجنوبية.وأضافت الوزارة أن الجانبين سيناقشان احتمال قيام الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بزيارة لكوريا الجنوبية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" المقرر انعقادها في شهر أكتوبر في مدينة كيونغ جو، في جنوب شرق البلاد.كما سيبحث الوزيران سبل تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الأخرى المتعلقة بكوريا الشمالية، وقيام الصين بتركيب هياكل فولاذية كبيرة في البحر الغربي.