مؤشر كوسبي يتجاوز 3400 نقطة مسجلا رقما قياسيا لليرم الرابع على التوالي

Photo : YONHAP News

سجل مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، ارتفاعا جديدا اليوم الاثنين، حيث تجاوز مستوى 3400 نقطة للمرة الأولى، ليواصل بذلك سلسلة صعوده لليوم الرابع على التوالي.وقالت إدارة البورصة الكورية إن مؤشر كوسبي افتتح تعاملات اليوم عند 3407.78 نقطة، بارتفاع مقداره 12.24 نقطة، أي ما يعادل 0.36%، مقارنة بيوم الجمعة الماضي.وصعد مؤشر كوسبي صباح اليوم إلى مستوى 3,420 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق في أثناء التداول.ويرى المراقبون أن السبب في هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى المكاسب القوية لأسهم أشباه الموصلات في السوق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، والتي انعكست إيجابيا على السوق الكورية، إلى جانب قرار الحكومة الكورية بالإبقاء على معيار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على كبار المساهمين عند 5 مليارات وون، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين.