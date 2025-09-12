وزير التجارة الكوري يتوجه للولايات المتحدة لمتابعة محادثات اتفاقية التجارة

Photo : YONHAP News

غادر وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" العاصمة سيول متجها إلى الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين لإجراء مشاورات متابعة بشأن اتفاقية التجارة الثنائية التي تم التوصل إليها في شهر يوليو الماضي.وقبل مغادرته مطار إنتشون الدولي، صرح الوزير "يوه" للصحفيين بأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج تتماشى مع المصالح الوطنية للبلاد.وقال وزير التجارة إن الوضع ليس عاجلاً، ولكن على الحكومة الكورية أن تبذل قصارى جهدها على جميع الجبهات.وتأتي زيارة وزير التجارة الكوري بعد يوم واحد من عودة وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" من اجتماع في نيويورك مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك".وقد عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل في واشنطن يوم الاثنين الماضي، ومحادثات على مستوى وزير يوم الجمعة الماضي في نيويورك، لكن الجانبين لم يتوصلا حتى الآن إلى تسوية بشأن تفاصيل خطط كوريا الجنوبية للاستثمار في الولايات المتحدة.وفي أثناء زيارة وزير التجارة "يوه" لواشنطن، سيلتقى بالممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" ومسؤولين تجاريين آخرين.