الحكومة الكورية تبقي على معيار المساهم الكبير الخاضع لضريبة أرباح الأسهم

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية الإبقاء على معيار تعريف المساهم الكبير الخاضع لضريبة أرباح الأسهم عند 5 مليارات وون لكل سهم فردي.وصرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "كو يون تشول" اليوم الاثنين للصحفيين بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار بشكل متكامل رغبة المواطنين في تنشيط سوق رأس المال، إلى جانب موقف الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يرى ضرورة الإبقاء على معيار المساهم الكبير.وأضاف الوزير "كو" أن الحكومة درست بعناية موضوع معيار المساهم الكبير فيما يخص ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد إعلان خطة الإصلاح الضريبي في شهر يوليو الماضي، مراعاة للتوازن بين استعادة النظام الضريبي وتنشيط سوق رأس المال.وأكد أن الحكومة ستواصل بذل كل الجهود لدعم نمو الشركات والاقتصاد الوطني من خلال تنشيط سوق رأس المال والتمويل الإنتاجي.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي عن نيتها تخفيض معيار المساهمم الكبير الخاضع لضريبة أرباح الأسهم من 5 مليارات وون لكل سهم فردي إلى مليار وون.