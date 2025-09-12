وزير الخارجية الكوري يلتقي بقائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

Photo : YONHAP News

التقى وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" أمس الأحد بقائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندئ والهادئ الأدميرال "صامويل بابارو جونيور" الذي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية.وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الآراء حول التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.وأشاد الوزير الكوري "تشو" بالدور الذي تقوم به القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندئ والهادئ للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها.وقدم "تشو" لـ"بابارو" شرحا عن تفاصيل نتائج القمة الكورية الأمريكية الأخيرة في شهر أغسطس الماضي، مطالبا قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندئ والهادئ بالقيام بالدور اللازم في تطوير التحالف الكوري الأمريكي إلى تحالف استراتيجي شامل مستقبلي.ومن جانبه، أعرب الأدميرال "بابارو" عن أمله في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية، باعتبارها شريكة رئيسية في المنطقة وحليفة نموذجية للولايات المتحدة، مؤكدا على جاهزية التحالف الدفاعي المشترك وفق معاهدة الدفاع المتبادل الكورية الأمريكية، والتزام الولايات المتحدة القوي بحماية كوريا الحنوبية.واتفق الجانبان على أن كوريا الجنوبية تعد الشريك الأمثل لإحياء الصناعة الأمريكية، مؤكديْن على العمل معا للتوصل إلى نتائج ملموسة في التعاون بين البلدين في مجال بناء السفن.