الحكومة الكورية تعفي المواطنين من رسوم الطرق السريعة في تشوسوك

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية أصدار إعفاء من رسوم الطرق السريعة خلال فترة عطلة عيد الحصاد، "تشوسوك"، بالإضافة إلى توفير كميات قياسية من المواد الغذائية الرئيسية من أجل استقرار الأسعار.وأعلنت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الاثنين في أعقاب اجتماع لتنسيق السياسات بشأن تدابير العطلة، أنه سيتم وقف عمليات تحصيل رسوم الطرق السريعة خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من شهر أكتوبر القادم.وصرحت النائبة البرلمانية "هان جونغ إيه" رئيسة لجنة السياسات في الحزب الحاكم للصحفيين بأن الحكومة ستقدم أيضا خصومات تتراوح بين 30% و40% على تذاكر قطارات "كي تي إكس" و"إس آر تي" لأولئك الذين سيسافرون إلى مناطق العاصمة خلال العطلة.ومن جهة ثانية، ستقوم الحكومة بتوفير كمية قياسية تبلغ 172 ألف طن من المواد الغذائية الرئيسية عالية الطلب خلال العطلة، بما في ذلك التفاح والكمثرى والكستناء.كما ستوفر أيضا 25 ألف طن إضافية من الأرز من أجل استقرار الأسعار، بحيث يمكن للفئات الضعيفة الحصول على خصم بنسبة 20%.