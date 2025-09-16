مدينة سيول تطلق خدمة النقل المائي الصديقة للبيئة يوم الخميس

Photo : YONHAP News

ستبدأ حكومة مدينة سيول رسميا تشغيل خدمة النقل المائي الصديقة للبيئة "حافلة نهر هان" هذا الأسبوع، بعد فترة تجريبية استمرت ثلاثة أشهر.ووفقا لمسؤولي المدينة أمس الاثنين، سيبدأ تشغيل السفن الهجينة أو الكهربائية على مسار بطول 28.9 كيلومترا يربط سبعة أرصفة من منطقة "ما غوك" إلى منطقة "جام شيل"، في الساعة 11 من صباح بعد غد الخميس.ومن المتوقع أن يتم تسيير الحافلات النهرية بـ14 رحلة يوميا، وبفاصل زمني يتراوح بين 60 و90 دقيقة، فيما بين الساعة 11 صباحا و9:37 مساء حتى يوم 9 أكتوبر.وبدءا من يوم 10 أكتوبر وحتى نهاية هذا العام، ستعمل 30 رحلة يوميا، بفاصل زمني يتراوح بين 15 و60 دقيقة، فيما بين الساعة 7 صباحا و10:30 مساء خلال أيام الأسبوع، وبين الساعة 9:30 صباحا و10:30 مساء في عطلات نهاية الأسبوع.وسوف تبلغ قيمة تذكرة الركوب ثلاثة آلاف وون، أي ما يعادل دولارين أمريكيين و16 سنتا تقريبا.وسوف يستغرق الخط المنتظم من "ما غوك" إلى "جام شيل" حوالي 127 دقيقة، بينما ستُقلل سفن الشحن السريع التي ستعمل اعتبارا من يوم 10 أكتوبر مدة تلك الرحلة إلى حوالي 80 دقيقة.