الحزب الحاكم يطالب باستقالة رئيس المحكمة العليا

Photo : KBS News

واصل الحزب الديمقراطي الحاكم الضغط من أجل استقالة رئيس المحكمة العليا "جو هي ديه" طوعا، متهما إياه بالتحيز السياسي.وفي اجتماع للمجلس الأعلى للحزب أمس الاثنين، شكك زعيم الحزب الديمقراطي "جونغ تشونغ ريه" في حياد "جو" السياسي، مشيرا إلى إلغاء المحكمة العليا حكم تبرئة المرشح الرئاسي آنذاك عن الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" في محاكمة انتهاك قانون الانتخابات.كما جدد رئيس الحزب الديمقراطي دعوته لإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا التمرد، مدعيا أن المحكمة تتعمد تأخير محاكمة الرئيس السابق "يون صوك يول".وصرح المكتب الرئاسي بأنه، وإن لم يتبنَّ موقفا محددا بشأن هذه المسألة، إلا أنه يتفق مبدئيا مع الرأي القائل بضرورة مراجعة المسؤولين المعينين لأنفسهم عندما يُصدر المسؤولون المنتخبون مثل هذه القرارات.وفي المقابل، احتج حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، قائلا إن الرئيس "لي" سيكون المستفيد الأكبر من استقالة القاضي "جو". واتهم زعيم حزب قوة الشعب "جانغ دونغ هيوك" المعسكر الحاكم بمحاولة تبرئة شركاء "لي" المزعومين لإلغاء حكم المحكمة العليا بشأنه في محاكمته الموقوفة، وتعهد بخوض معركة شاملة لحماية استقلال القضاء.