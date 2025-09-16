الحكومة الكورية تضخ 90 مليار وون لعروض الخصومات قبل عطلة تشوسوك

Photo : YONHAP News

ستضخ الحكومة الكورية مبلغ 90 مليار وون، وهو رقم قياسي يعادل حوالي 64.8 مليون دولار أمريكي، لتقديم خصومات متنوعة في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن الأسر قبل عطلة عيد الحصاد، تشوسوك، أوائل شهر أكتوبر القادم.وتشمل الإجراءات التي نوقشت أمس الاثنين في اجتماع برئاسة وزير المالية "كو يون تشول" خصما بحد أقصى يبلغ 50% على المنتجات الإلكترونية والتقليدية ذات الطلب الموسمي المرتفع، مع خصم يصل إلى 20 ألف وون للشخص الواحد أسبوعيا من خلال قنوات التوزيع.وسوف يتم توفير كمية قياسية قدرها 172 ألف طن من 21 سلعة مطلوبة بشدة، مثل التفاح والكمثرى والماكريل وملفوف نابا، قبل وخلال عيد تشوسوك لضمان استقرار الأسعار.كما سيتم توفير تمويل جديد بقيمة 43 تريليون وون للمساعدة في زيادة سيولة الشركات الصغيرة خلال العطلة، بينما سيتم تمديد أجل استحقاق ضمانات القروض البالغة 61 تريليون وون لمدة عام واحد.وسوف تقدم الحكومة خصما إضافيا بنسبة 20% على الحبوب للفئات الضعيفة، وتوسع نطاق أهلية الحصول على قسائم الطاقة الحكومية.