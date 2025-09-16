السلطات الصحية الكورية تصدر تحذيرا مشددا من تفشي حمى الخنازير الأفريقية

Photo : YONHAP News

أصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تحذيرا وطنيا مشددا أمس، بشأن انتشار فيروس حمى الخنازير الأفريقية، بعد أن أكدت السلطات أول حالة إصابة بالفيروس منذ حوالي شهرين، أول من أمس. وأعلن المقر المركزي لإدارة الكوارث أمس الاثنين أنه تم رفع مستوى التأهب لحمى الخنازير الأفريقية إلى أعلى مستوى، وهو "خطير"، بسبب تفشي المرض في مزرعة خنازير في مقاطعة "يون تشون" بمقاطعة "كيونغ كي".وتعد أحدث حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية هي الخامسة التي يتم الإبلاغ عنها حتى الآن هذا العام بعد تفشي المرض في مدينة "باجو" بمقاطعة كيونغ كي، في يوليو الماضي.واستجابة لذلك، أرسلت الحكومة المركزية فريقا للحجر الصحي وفريقا للتحقيق الوبائي إلى المزرعة المتضررة لتطبيق تدابير الطوارئ للسيطرة، بما في ذلك منع الوصول إلى المناطق المتضررة وإجراء عمليات التفتيش اللازمة في جميع مزارع المنطقة، وأمرت بإعدام ما يقرب من 850 خنزيرا لمنع انتشار الفيروس شديد العدوى.ولمنع انتقال العدوى بين المزارع، صدر أمر بوقف حركة المرور في منطقة "يون تشون" وخمس مدن ومناطق مجاورة مؤقتا في المرافق والمركبات المتعلقة بالثروة الحيوانية حتى الساعة 8 من مساء بعد غد الخميس. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ إجراءات التطهير لتشمل أكثر من 294 مزرعة، بالإضافة إلى الطرق والبلدات والمدن في وحول موقع تفشي المرض.