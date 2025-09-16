قرار حكومي بوقف عمل شركات البناء التي تُبلغ باستمرار عن وفيات حوادث العمل

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية وقف أعمال شركات البناء التي تُبلّغ باستمرار عن وفيات حوادث العمل، وذلك بطلب إلغاء تسجيلها.وتعهدت وزارة العمل أمس الاثنين بتخفيض نسبة وفيات حوادث العمل من 39 حالة لكل مليون عامل إلى متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 29 حالة لكل مليون عامل بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة شاملة لسلامة العمل.وسوف تخضع شركات البناء التي يتم وقف عملها مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية، عند تلقّيها طلبا ثالثا، لمراجعة إلغاء تسجيلها.ويمنع إلغاءُ التسجيل الشركةَ من ممارسة جميع الأنشطة التجارية، بما في ذلك إطلاق مشروعات جديدة والحصول على طلبيات.وسوف تواجه الشركات التي تُبلّغ عن وفيات حوادث العمل سنويا على الأقل عقوبة تصل إلى 5% من أرباحها التشغيلية، مع غرامة لا تقل عن ثلاثة مليارات وون، أي ما يعادل حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي.وسوف تعمل الحكومة المركزية أيضا مع الحكومات المحلية والقطاع الخاص للإشراف على تنفيذ هذه التدابير، مما يزيد عدد مشرفي السلامة الصناعية في الحكومة المركزية والإقليمية بحوالي ثلاثة آلاف بحلول عام 2028.