كوريا تُحقق في انتهاكات محتملة لحقوق عمالها الذين احتُجزوا في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

ستُجري وزارة الخارجية الكورية تحقيقات بشأن ما إذا كان العمال الكوريون الجنوبيون الذين احتُجزوا في مداهمة نفذتها دائرة الهجرة الأمريكية الأسبوع الماضي، قد واجهوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وسوف تُثير القضية مع واشنطن إذا لزم الأمر.وصرح مسؤول في الوزارة أمس الاثنين بأن أصحاب العمل سيجمعون أولا روايات موظفيهم، وأن الحكومة ستتابع الأمر مباشرة إذا لزم الأمر.وأضاف أن سيول وواشنطن اتفقتا على أن الحادث يعكس "قضايا هيكلية"، وأن كوريا الجنوبية ستُوثق القضية لاستخدامها في المناقشات المستقبلية مع الولايات المتحدة.وأشار المسؤول إلى أن المقابلات القنصلية السابقة في الولايات المتحدة ركزت على المسائل العاجلة ولم تُجمّع شهادات مُفصلة بشأن انتهاكات محتملة للحقوق.وحول التقارير التي تفيد بإلزام المعتقلين بتوقيع وثائق مقدمة من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، قال المسؤول إن المعتقلين لم يُجبروا على الاعتراف بانتهاك شروط إقامتهم.وأضاف أن تأشيرات العمال من الفئة "بي 1" لا تزال سارية المفعول رغم احتجازهم وإعادتهم إلى كوريا، وأن المحادثات بشأن قواعد التأشيرات جارية من خلال مجموعة عمل ثنائية.