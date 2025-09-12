المعارضة تقول إن موقف المكتب الرئاسي من رئيس القضاة جريمة تستوجب العزل

Photo : YONHAP News

صرح رئيس حزب قوة الشعب المعارض "جانغ دونغ هيوك" أمس الاثنين، بأن موافقة المكتب الرئاسي على دعوات الحزب الحاكم لاستقالة رئيس المحكمة العليا "جو هي ديه"، تُعدّ أساسا لعزله.وفي حديثه للصحفيين في البرلمان، قال "جانغ" إن الدستور يضمن ولاية رئيس القضاة لمدة ست سنوات بهدف عزل القضاء عن النفوذ السياسي، بغض النظر عن التغييرات الرئاسية.وأضاف "جانغ" أن تعاطف الرئيس "لي جيه ميونغ" مع المطالبات الموجهة إلى القاضي "جو" بالتنحي عن منصبه بسبب أحكام غير مواتية للرئيس "يُعدّ جريمة تستوجب العزل".واتهم "لي" بالضغط على الحزب الديمقراطي الحاكم لتسريع إقرار تشريع لإنشاء محكمة خاصة للبت في المسائل المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، وقال إن هذا الموقف "يهدد بتقويض سيادة القانون" في كوريا.وأكد جانغ أن كل هذه القضايا مجتمعة تشكل "أسبابا واضحة للعزل".