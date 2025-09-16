الرئيس لي يأمر بتحقيق مستقل في وفاة ضابط حرس السواحل

Photo : YONHAP News

أمر الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أمس الاثنين بإجراء تحقيقات بواسطة هيئة مستقلة عن قيادة قوات حرس السواحل، في ملابسات وفاة ضابط خلال عملية إنقاذ الأسبوع الماضي.وقد توفي الضابط "لي جيه سوك" يوم الخميس الماضي بعد أن جرفته المياه في أثناء إنقاذه رجلا صينيا في السبعينيات من عمره علق بسبب ارتفاع المد قبالة جزيرة "يونغ هونغ"، في منطقة إنتشون.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ"، بأن الرئيس دعا إلى التحقيق بعد أن زعم زملاء الضابط المتوفي وجود تستر، مشددة على أن التحقيق يجب أن يحمي عائلة الضحية وزملاءه الضباط من المزيد من الظلم.وتساءل الرئيس عن سبب إرسال الضابط بمفرده رغم وجود قاعدة لشخصين فقط للبحث والإنقاذ، وحثّ على توضيح ما إذا كان سوء الاستجابة الأولية أو التأخير ساهم في وقوع تلك المأساة.وفي جنازة الضابط لي، قال أربعة من زملائه إنهم تلقوا تعليمات بالتزام الصمت حيال إخفاقات القيادة، وتصوير الضحية على أنه "بطل" فقط، مما أثار غضبا شعبيا.وجاءت أوامر الرئيس وسط تدقيق متزايد في بروتوكولات قوات حرس السواحل، ومزاعم بمحاولات لقمع الانتقادات الداخلية.