كوريا والولايات المتحدة تجريان مفاوضات مكثفة حول تفاصيل اتفاقية التجارة

Photo : YONHAP News

صرح كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية بأنه سيجري مفاوضات مكثفة مع نظرائه الأمريكيين حول تفاصيل اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها في يوليو الماضي، معتبرا أن "الشيطان يكمن في التفاصيل".وأدلى كبير المفاوضين التجاريين "يو هان كو" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الاثنين لدى وصوله إلى مطار دالاس الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي بالممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، ومسؤولين تجاريين آخرين لمواصلة محادثات المتابعة بشأن اتفاقية التجارة الثنائية، متعهدا ببذل قصارى جهده لتعكس المصالح الوطنية في جميع المجالات.وردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود، قال "يو" إن المهمة الأهم هي التوصل إلى نتيجة تفاوضية معقولة تخدم المصالح الوطنية إلى أقصى حد، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية.ومع تمتع اليابان بتعريفات جمركية أمريكية مخفضة بنسبة 15% على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، قال "يو" إن كوريا الجنوبية تبذل جهودا لتأمين نفس المعاملة في أقرب وقت ممكن.