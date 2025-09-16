الرسوم الجمركية الأمريكية المخفضة على السيارات اليابانية تدخل حيز التنفيذ

Photo : YONHAP News

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن رسومها الجمركية على السيارات اليابانية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستُحدد بنسبة 15% ابتداء من اليوم الثلاثاء، بموجب الاتفاقية التجارية مع اليابان.ووفقا للسجل الفيدرالي الأمريكي أمس الاثنين، ستدخل الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية حيز التنفيذ اليوم.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في شهر أبريل الماضي رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من السيارات وبعض قطع غيار السيارات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، الذي يُعطي للرئيس الحق في فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية التي تُعتبر تهديدا للأمن القومي.ونتيجة لذلك، دفعت اليابان رسوما جمركية إجمالية قدرها 27.5%، أي 2.5% من الرسوم الجمركية الحالية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 25%.ومع تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، من المتوقع أن تكتسب شركات صناعة السيارات اليابانية قدرة تنافسية سعرية أكبر في السوق الأمريكية، بينما قد تواجه شركات صناعة السيارات الكورية انتكاسات.ولم تتوصل كوريا الجنوبية إلا إلى اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة، ولم تتمكن بعد من الانتهاء من الصفقة بسبب الخلافات حول التفاصيل.