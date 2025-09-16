وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأوكرانيا يناقشان العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني أمس الاثنين لمناقشة العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي.وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأن الوزير "تشو" أكد خلال اتصاله مع نظيره الأوكراني "أندري سيبيها" على أن حكومة كوريا الجنوبية تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في ظل حربهما الطويلة.وأضاف "تشو" أن سيول أيضا ستنظر بجدية في اتخاذ تدابير لتسهيل استعادة السلام السريع في أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب.من جانبه أعرب "سيبيها" عن تقديره لدعم كوريا الجنوبية المستمر لأوكرانيا.كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا، واستجابة المجتمع الدولي، وتعهدا بالتواصل الوثيق على هامش الاجتماعات متعددة الأطراف القادمة، بما في ذلك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.