قائد قوات حرس السواحل الكورية يعلن استقالته على خلفية وفاة ضابط

Photo : YONHAP News

أعلن قائد قوات حرس السواحل في كوريا الجنوبية عن استقالته على خلفية وفاة ضابط خلال عملية إنقاذ الأسبوع الماضي.وقدّم القائد العام لقوات حرس السواحل "كيم يونغ جين"، استقالته أمس الاثنين، قائلا إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه تصريحات الرئيس "لي جيه ميونغ" بشأن الحادث.وأضاف كيم أنه يقدم استقالته للمساعدة في كشف حقيقة هذه الحادثة والمساهمة في بناء قوات حرس السواحل من جديد.وجاءت استقالة كيم بعد ساعتين تقريبا من أمر الرئيس لي بإجراء تحقيق من قِبل هيئة مستقلة عن قوات حرس السواحل في ملابسات وفاة الضابط "لي جيه سوك" يوم الخميس الماضي، بعد أن جرفته المياه في أثناء إنقاذه رجلا صينيا في السبعينيات من عمره كان قد علق بسبب ارتفاع المد قبالة جزيرة "يونغ هونغ"، في منطقة إنتشون.وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الاثنين، قال أربعة من زملاء الضابط المتوفي إنهم تلقوا تعليمات بالتزام الصمت حيال إخفاقات القيادة، وتصوير الضحية على أنه "بطل" فقط، وهو ما أثار غضبا شعبيا.