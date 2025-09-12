افتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي غدا الأربعاء

Photo : YONHAP News

ستُفتتح الدورة الثلاثون من مهرجان بوسان السينمائي غدا الأربعاء، السابع عشر من سبتمبر. وسوف يقام حفل الافتتاح في الساعة السادسة مساء في دار السينما في مدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق كوريا الجنوبية.وسوف تستمر فعاليات المهرجان في مختلف أنحاء المدينة على مدار 10 أيام.وخلال فترة إقامة المهرجان سيتم عرض 360 فيلما، بما في ذلك 241 فيلما، تلقت دعوات رسمية، من 64 دولة، بزيادة مقدارها 17 فيلما مقارنة بمهرجان العام الماضي، بينما سيبلغ عدد الأفلام المعروضة لأول مرة هذا العام 90 فيلما.كما قدّمت إدارة المهرجان نظام التنافس الرسمي لأول مرة منذ انطلاقه، وقالت إن 14 فيلما آسيويا رئيسيا دعيت إلى مهرجان هذا العام مما سيثير اهتماما كبيرا في صناعة السينما العالمية.وسوف يتم منح "جوائز بوسان" الجديدة في 5 فئات، هي: الجائزة الكبرى، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل ممثل، وجائزة المساهمة الفنية.وتم اختيار فيلم "لا مفر" للمخرج الكوري الشهير "باك تشان اوك" كفيلم افتتاحي للمهرجان، بينما سيتم عرض الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى في ختام المهرجان.بالإضافة إلى ذلك، ستقام أنشطة تفاعلية مع الجمهور، تشمل "السينما المفتوحة" و"بيت الممثلين" و"الفصول الرئيسية" و"الحوارات الخاصة".