انعقاد الاجتماع رفيع المستوى للصحة والاقتصاد في منتدى آبيك في سيول

Photo : YONHAP News

تستضيف كوريا الجنوبية الدروة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى للصحة والاقتصاد التابع لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، اليوم وغدا، استعدادا لقمة قادة آبيك القادمة.وصرحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية اليوم الثلاثاء بأنها عقدت فعالية للترحيب في فندق شيلا بالعاصمة سيول مساء أمس، وستعقد اليوم الاجتماع الرسمي في نفس المكان بمشاركة 21 دولة عضوا.ويُعد هذا الاجتماع منتدى رئيسيا لوزراء الصحة لمناقشة التحديات المشتركة، مثل التغيرات الديموغرافية وأزمات الأمراض المعدية.وتستضيف كوريا الجنوبية هذا الحدث لأول مرة، وسوف يعقد برئاسة وزيرة الصحة "جونغ أون كيونغ".وتدور محاور النقاش تحت عنوان: "الابتكار، والترابط، والازدهار: تحقيق مجتمع صحي وذكي يستجيب للشيخوخة"، حيث يناقش المشاركون هذه الموضوعات.وسيتم الكشف عن "خارطة طريق للقضاء على مرض سرطان عنق الرحم" في اجتماع اليوم، وهي خارطة طريق تم الاتفاق عليها بين الـ21 دولة الأعضاء خلال اجتماع مجموعة العمل الصحية الذي عُقد في مدينة إنتشون الشهر الماضي.بالإضافة إلى ذلك، يُعقد هذا الاجتماع بالتعاون مع "القمة العالمية للبيولوجيا لعام 2025"، وهي مبادرة تقودها كوريا الجنوبية ومنظمة الصحة العالمية.