الرئيس الكوري يؤكد على أهمية التنمية الوطنية المتوازنة

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" إن التنمية الوطنية المتوازنة ليست خيارا بل صارت واجبا الآن من أجل التنمية المستدامة والتقدم، مؤكدا على ضرورة تمتع جميع المناطق في كوريا بفرص التقدم على نحو متساوٍ.جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس لمجلس الوزراء اليوم، حيث أوضح أن أبرز مهام جمهورية كوريا حاليا هي تحقيق التنمية المستدامة، وأهم محاورها هو التنمية المتوازنة.كما قال إن كوريا الجنوبية اتبعت استراتيجية نمو غير متوازنة في الماضي، من خلال استثمار مواردها المحدودة في منطقة واحدة، مما أدى إلى نشوء نظام أحادي القطب يتركز في منطقة العاصمة سيول.وأشار إلى أن هذا النظام كان يتسم بفعالية كبيرة، لكن حدوده بدأت تتضح الآن، محذرا من أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن منطقة العاصمة ستكتظ بالسكان، بينما ستتلاشى المناطق الإقليمية.وأكد على أن اكتمال بناء العاصمة الإدارية "سيجونغ" يشكل حجر الأساس للتنمية المتوازنة، متعهدا بالعمل على نقل المكتب الرئاسي ومقر البرلمان في مدينة سيجونغ كما هو مخطط.