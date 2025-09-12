تقرير يحذر من تخلف القوة التنافسية الكورية في تطوير الأدوية بالذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

اتضح أن القدرة التنافسية الكورية في البحث والتطوير لتطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي تحتل المرتبة التاسعة عالميا.جاء ذلك في تقرير أصدره "مركز سياسات التكنولوجيا الحيوية الوطني الكوري" بعنوان "تحليل القدرة التنافسية التكنولوجية والاستثمار الحكومي في البحث والتطوير في مجال تطوير الأدوية بالذكاء الاصطناعي"، والذي اعتمد على أداء الأبحاث والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع ذات الصلة.وقال التقرير إنه خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024، نُشر في كوريا الجنوبية إجمالي ألف و16 ورقة بحثية في مجال تطوير الأدوية بالذكاء الاصطناعي، مما وضع كوريا الجنوبية في المرتبة التاسعة عالميا، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بـ9 آلاف و94 بحثا، تلتها الصين بـ7 آلاف و469، ثم الهند بـ3 آلاف و98، أما اليابان فقد احتلت المرتبة الثامنة بألف و121 ورقة بحثية.وعلى صعيد جودة الأبحاث، والتي تُقاس بعدد الاستشهادات بالمنشورات، ظلت كوريا في المرتبة التاسعة، حيث بلغ عدد الاستشهادات بالأوراق البحثية الكورية 22 ألفا و544 خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل أقل من عُشر عدد الاستشهادات بالبحوث الأمريكية التي تصدرت القائمة بـ308 آلاف و522، ثم الصين في المرتبة الثانية بـ127 ألفا و233، وكندا في المرتبة الثالثة بــ107 آلاف و737.