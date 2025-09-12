متوسط سعر حساء الدجاج بالجينسنغ يرتفع إلى مستوى 18 ألف وون في سيول

Photo : YONHAP News

تبين أن متوسط أسعار طبق "سام كيه تانغ" أو حساء الدجاج بالجينسنغ، في المطاعم في العاصمة الكورية سيول، قد ارتفع ليبلغ 18 ألف وون الشهر الماضي.ووفقا لبيانات نشرتها بوابة معلومات الأسعار التابعة للوكالة الكورية للمستهلكين، بلغ متوسط أسعار الطبق في سيول 18 ألف وون الشهر الماضي، بزيادة 77 وون مقارنة بشهر يوليو الذي بلغ فيه متوسط الأسعار 17 آلفا و923 وون.وكان المتوسط قد بلغ 15 ألفا و462 وون في أغسطس عام 2022، ثم 16 ألف وون في يناير من عام 2023، ثم تجاوز مستوى 17 ألف وون في يوليو من العام الماضي.وحسب المناطق، بلغ المتوسط في سيول 18 ألف وون ليكون الأعلى، وتلتها مقاطعة شمال جولا بـ17 ألفا و400 وون، ومدينة كوانغ جو بـ17 ألفا و200 وون، ومقاطعة كيونغ كي بـ17 ألفا و138 وون.وكانت مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ أقل المناطق سعرا بـ15 ألفا و143 وون.