سيول تؤكد على النمو المشترك في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

أكد وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جونغ دونغ يونغ" على أن تحقيق السلام سيوفر الأمن الأكثر رسوخا لحماية حياة الأفراد، مشددا على عزم سيول إعادة بناء الثقة وقنوات الحوار مع كوريا الشمالية.جاء ذلك في كلمة مسجلة أرسلها الوزير جونغ إلى "ورشة عمل السلام في أمريكا الشمالية لعام 2025" التي أقيمت في جامعة ولاية بنسلفانيا، حيث قال إن حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ" ستبذل قصارى جهدها لبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، كما ستعمل على تحويل العداء والمواجهة بين الكوريتين إلى مصالحة وتعاون، بناء على عدة مبادئ، أبرزها احترام نظام كوريا الشمالية، وعدم السعي للتوحيد القسري، وتجنب الأعمال العدائية.وأوضح أن حكومة كوريا الجنوبية ستبدأ باستعادة الثقة وإعادة تفعيل الحوار بين الكوريتين، وسوف تتجه خطوة بخطوة نحو جعل شبه الجزيرة الكورية يسودها التعايش السلمي والنمو المشترك.ومن ناحية أخرى، تدرس وزارة التوحيد الكورية الجنوبية تغيير المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الكوريين الشماليين الهاربين إلى الجنوب، مثل "المنشقون عن كوريا الشمالية" و"الهاربون من كوريا الشمالية"، إلى مثل عبارة "المواطنون الذين تركوا مسقط رأسهم في الشمال"، حيث إن كلمتي "منشق" و"هارب" لهما وقع سيئ.