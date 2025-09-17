الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

ارتفاع أسعار الواردات في كوريا للشهر الثاني خلال أغسطس

Write: 2025-09-17 08:57:36

ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري أمس الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار الواردات في كوريا إلى 135.21 نقطة في أغسطس، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بشهر يوليو.

وأوضح البنك المركزي أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات، حيث انخفض الوون بنسبة 1.1% على أساس شهري مقابل الدولار الأمريكي في الشهر الماضي ليصل سعر صرف الدولار الواحد إلى ألف و389.66 وون.

وفي المقابل، انخفض سعر خام دبي، وهو الخام المرجعي لكوريا الجنوبية، بنسبة 2.1% على أساس شهري في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 0.7% على أساس شهري ليصل إلى 128.73 في أغسطس، مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.
