انخفاض صادرات السيارات الكورية للولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي

Photo : YONHAP News

انخفضت صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي في أغسطس الماضي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء، بلغت قيمة شحنات السيارات الكورية إلى الولايات المتحدة 2.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بانخفاض نسبته 15.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.ويعكس هذا الانخفاض في صادرات السيارات الأمريكية الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها إدارة ترامب على جميع المركبات المستوردة بدءا من أبريل، مواصلة بذلك اتجاهها الهبوطي المستمر منذ ستة أشهر.ومع ذلك، ارتفعت قيمة صادرات السيارات الكورية الإجمالية بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، وهو أعلى رقم مسجل في أشهر أغسطس.ورغم الرسوم الجمركية الأمريكية، ارتفعت صادرات السيارات الكورية للشهر الثالث على التوالي، مدعومة بالإنتاج الأمريكي الذي ساعد شركات صناعة السيارات الكورية على تجنب الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الأداء القوي في الأسواق الأوربية.