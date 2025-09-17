الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

النيابة تطالب بالسجن 20 عاما لرجل أشعل النار في مترو أنفاق سيول

Write: 2025-09-17 09:07:56

النيابة تطالب بالسجن 20 عاما لرجل أشعل النار في مترو أنفاق سيول

Photo : YONHAP News

تسعى النيابة العامة في كوريا الجنوبية إلى استصدار حكم بالسجن لمدة 20 عاما على رجل أشعل النار في قطار أنفاق سيول في شهر مايو الماضي.

وفي الجلسة الأخيرة من محاكمة الرجل البالغ من العمر 67 عاما، والذي عُرف باسم عائلته "وان"، في محكمة جنوب سيول الجزئية، أمس الثلاثاء، طلب الادعاء من المحكمة الحكم عليه بالسجن 20 عاما، وأمرا بارتداء جهاز تتبع إلكتروني لمدة عشر سنوات، ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاثة أعوام، وقالت إن المدعى عليه هدد سلامة 160 راكبا بريئا بإشعال النار
في قطار أنفاق كان يمر عبر نفق تحت نهر الهان، بدافع التظلم من نتيجة طلاقه.

وطالب الادعاء بتوقيع عقوبة مشددة، مُشيرا إلى أن فعل وان أثار الخوف والقلق، وأن تأخير الإخلاء كان من شأنه أن يُسفر عن خسائر بشرية كبيرة.

وكان المتهم قد سكب البنزين على قطار مترو الخط الخامس، وأشعل النار فيه، بينما كان مسافرا بين محطتي "يو إي نارو" و"مابو"، يوم 31 مايو. وقد نُقل 23 راكبا إلى المستشفى لاحقا لاستنشاقهم الدخان، وتلقّى 129 آخرون إسعافات أولية في موقع الحادث، وبلغت قيمة الأضرار المادية 300 مليون وون على الأقل، أي حوالي 217 ألف دولار أمريكي.

ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها يوم 14 أكتوبر القادم.
