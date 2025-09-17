الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

العائلات الكورية تنفق أقل هذا العام في عيد تشوسوك

Write: 2025-09-17 09:10:40

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تنفق العائلات في كوريا الجنوبية مبالغ أقل هذا العام لتحضير الطعام من أجل إحياء ذكرى أسلافها خلال عطلة عيد الحصاد، تشوسوك، في أوائل شهر أكتوبر القادم.

وقال تقرير صادر عن مركز أبحاث الأسعار الكوري أمس الثلاثاء إن متوسط ​​أسعار الأطعمة المعروضة في الأسواق التقليدية يبلغ 284 ألف وون، أي حوالي 206 دولارات أمريكية، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت تكلفة شراء الضروريات في الأسواق التقليدية بنسبة 24% مقارنة بمتاجر التخفيضات، حيث بلغ متوسط ​​أسعارها 373 ألفا و540 وون.

وتُظهر المسوحات السنوية التي تُجريها الوكالة أن أسعار هذه السلع قد قفزت بنسبة 31.5% خلال السنوات العشر الماضية، مع زيادة سنوية لا تقل عن 7% فيما بين عاميْ 2020 و2022.

ويعود انخفاض الأسعار إلى استقرار أسعار بعض الفواكه والخضراوات، مع الأحوال الجوية المواتية وزيادة الشحنات قبل عطلة تشوسوك.
