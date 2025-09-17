الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

ضخ 15 مليار وون لتحسين المشاهد الليلية في كيونغ جو قبل قمة آبيك

Write: 2025-09-17 09:39:05

Photo : YONHAP News / North Gyeongsang Province

ضخت مقاطعة شمال كيونغ سانغ ومدينة كيونغ جو مبلغ 15 مليار وون، أي ما يُعادل حوالي 10.9 مليون دولار أمريكي، من أجل تحسين المشاهد الليلية في المدينة قبل استضافتها لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في أواخر شهر أكتوبر القادم.
أعلنت حكومتا المدينة والمقاطعة أمس الثلاثاء أن الميزانية ستُنفق على منحوتة ترمز إلى شعار قمة هذا العام، وهو: "بناءُ غدٍ مستدام: تواصل، ابتكار، ازدهار".
وسوف تتميز المنحوتة بصور مجسمة ثلاثية الأبعاد، وفنون إعلامية، وإضاءة شوارع مُحسّنة. ويبلغ ارتفاع المنحوتة 15 مترا وعرضها 11.5 مترا، وهي تحمل صورة البيضة التي وُلد منها "باك هيوك غوسيه"، مؤسس مملكة شيلا القديمة، وفقا للأساطير الكورية.
ويتوقع المسؤولون أن تُصبح هذه المنحوتة، التي ترمز إلى التعايش بين التاريخ والمستقبل، معلما بارزا ليس فقط للقمة، بل للمدينة أيضا.
وتعتزم المدينة والمقاطعة تنظيم عرض تمهيدي للأعمال الفنية والمرافق ذات الصلة بحلول أواخر سبتمبر بمجرد اكتمال المشروعات الجارية.
