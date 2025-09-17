كوريا تُطلق تحقيقا مشتركا في مزاعم الاحتجاز الأمريكية

Photo : YONHAP News

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء أنها ستُجري تحقيقا مشتركا في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي أثارها كوريون جنوبيون تم احتجازهم في ولاية جورجيا الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها تعمل مع وزارة العدل والشركات المتضررة لبدء مراجعة شاملة في أقرب وقت ممكن.وأشار المسؤولون إلى أن الزيارات القنصلية السابقة لمراكز الاحتجاز لم تُسفر عن جمع شهادات مفصلة نظرا لتركيزها على قضايا ملحة في ذلك الوقت.وقالت الوزارة إنها ستُثير المسألة مع واشنطن إذا ما توصلت المراجعة إلى أدلة موثوقة على سوء المعاملة.وقد اشتكى المحتجزون من الظروف السيئة والتعليقات الساخرة من العملاء الأمريكيين، وعدم تلاوة حقوقهم القانونية في أثناء الاعتقال.ويهدف التحقيق إلى توثيق الحالات بشكل منهجي ومنع المزيد من الاعتقالات الجماعية خلال مشروعات الاستثمار الكورية المستقبلية في الولايات المتحدة.