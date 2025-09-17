رئيس الوزراء الكوري يُعرب عن أمله في عقد اجتماع بين الكوريتين قبل قمة آبيك

Photo : YONHAP News

أعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "كيم مين سوك" عن أمله في أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" برئيسيْ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل أو بآخر في غضون هذا العام، بينما تستعد سيول لاستضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في شهر أكتوبر القادم.جاء ذلك في جلسة استجواب برلمانية عُقدت أمس الثلاثاء، حيث قال كيم إن سيول لم توجه دعوة رسمية إلى بيونغ يانغ، لكنه وصف تعليقات الرئيس "لي جيه ميونغ" الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتي أعرب فيها عن تلك الرغبة، بأنها "مبادرات غير مباشرة وعلنية".وأضاف أن الحكومة ستدرس إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية، بالتنسيق مع واشنطن، لتشجيع عقد مثل هذا الاجتماع.وفيما يتعلق بالحضور المحتمل للرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، توقع كيم حضور الرئيسيْن، قائلا إنه لا توجد عقبات كبيرة في ذلك الطريق.كما رحب رئيس الوزراء باقتراح أحد النواب بإصدار إعلان سلام مشترك في منتدى آبيك، وقال إن الاستعدادات جارية بالفعل.ورفض كيم انتقادات المعارضة لنهج الحكومة تجاه كوريا الشمالية، وقارنها بالخطابات السابقة التي وصفت المعارضين السياسيين بأنهم أعداء للدولة.