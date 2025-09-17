المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق النائب البرلماني كوان سونغ دونغ

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة توقيف بحق "كوان سونغ دونغ" النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، بتهمة تلقي أموال سياسية غير مشروعة.ووافقت محكمة سيول المركزية على المذكرة صباح اليوم الأربعاء، مشيرة إلى مخاوف من احتمال إتلافه للأدلة.وناقشت المحكمة طلب المذكرة في جلسة استماع استمرت أربع ساعات ونصف أمس الثلاثاء، وقد جاءت تلك الجلسة بعد أن وافق البرلمان على طلب اعتقال "كوان" يوم الخميس من الأسبوع الماضي.ويُتهم كوان بتلقي 100 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 72 ألفا و500 دولار أمريكي، كأموال سياسية غير مشروعة من مسؤول سابق في كنيسة التوحيد في يناير 2022، وقد وعد في المقابل بالمساعدة في حشد الرئيس السابق "يون صوك يول" إلى جانب المجموعة.