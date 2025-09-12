وزير التجارة الكوري يلتقي بالممثل التجاري الأمريكي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات

Photo : YONHAP News

واصلت كوريا الجنوبية مناقشاتها مع الولايات المتحدة لتضييق هوة الخلافات حول تفاصيل اتفاقية التجارة الثنائية التي تم التوصل إليها في يوليو الماضي.وأفادت بعض التقارير بأن كبير المفاوضين التجاريين الكوريين "يو هان كو"، الذي وصل إلى الولايات المتحدة أول من أمس الاثنين، قد أجرى محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء.وجاء هذا الاجتماع في أعقاب زيارة وزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان" مؤخرا إلى الولايات المتحدة، والتي أجرى خلالها محادثات مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك"، وهو شخصية رئيسية في مفاوضات التعريفات الجمركية والتجارة الأمريكية.وقد توصلت سيول وواشنطن إلى اتفاق تجاري شامل في 30 يوليو، وأُعيد تأكيده خلال قمة في البيت الأبيض بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم 25 أغسطس. ومع ذلك، فإن الاتفاق، الذي من شأنه أن يخفض التعريفات الجمركية الأمريكية على كوريا الجنوبية من 25% إلى 15%، لم يُبرم بعد، مع وجود خلافات بين البلدين حول التفاصيل، مثل الشروط المحددة لمبلغ 350 مليار دولار أمريكي الذي وعدت كوريا الجنوبية باستثماره في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.