ترامب يُلمح لإمكانية فرض رسوم جمركية أعلى على الرقائق الإلكترونية والأدوية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أشباه الموصلات والأدوية، التي وصفها بأنها أكثر ربحية من السيارات، قد تواجه رسوما جمركية أعلى من الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على واردات بلاده من السيارات.وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمس الثلاثاء في أثناء مغادرته البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى بريطانيا، ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول مخاوف من أن يُلحق تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات من 25% إلى 15% الضرر بشركات صناعة السيارات الأمريكية.وأكد ترامب أنه لم يُساوم على أي شيء، وأنه كان أول من فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة. وأضاف أنه في حين لم يدفعوا أي شيء في الماضي، فإنهم يدفعون الآن 15%، وقد تواجه بعض السلع، مثل الرقائق الإلكترونية والأدوية، رسوما جمركية أعلى نظرا لـ"هوامش ربحها الأكبر".وكان ترامب قد طرح في السابق تعريفات جمركية كبيرة على أشباه الموصلات، وأشار في بعض الأحيان إلى معدلات تصل إلى 100%، في حين اقترح أن الأدوية قد تواجه رسوما تتراوح بين 150 إلى 250%.