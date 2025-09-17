اليابان تحتج على مسح بحري أجرته كوريا الجنوبية قرب دوكدو

Photo : KBS News

أفادت بعض التقارير بأن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا إلى كوريا الجنوبية عبر القنوات الدبلوماسية بشأن مسح بحري أجرته الحكومة الكورية بالقرب من جزر دوكدو في بحر الشرق.ووفقا لتقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، صرحت وزارة الخارجية اليابانية أمس الثلاثاء بأن سفينة مسح كورية جنوبية أنزلت ما بدا أنه سلك في المياه الإقليمية اليابانية قبالة الجزر.وقدم "كاناي ماساكي" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية، احتجاجا لدى مسؤول كبير في سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو، موضحا أن أنشطة المسح التي أجرتها السفينة نُفذت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان دون موافقة اليابان، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول". وبالإضافة إلى ذلك، قدم مسؤول كبير في السفارة اليابانية في سيول الاحتجاج نفسه لدى وزارة خارجية كوريا الجنوبية.وقالت وكالة كيودو إن هذا الاحتجاج يأتي في أعقاب حادث مماثل وقع يوم 15 أغسطس، عندما قدمت اليابان احتجاجا أيضا.