كوريا والولايات المتحدة تعقدان محادثات دفاعية الأسبوع القادم في سيول

Photo : YONHAP News

صرحت مصادر مطلعة أمس الثلاثاء بأن اجتماع لجنة الدفاع المتكاملة، وهي آلية رفيعة المستوى بين وزارتي الدفاع الكورية والأمريكية، سوف يعقد في سيول يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري في سيول.وتعد اللجنة التي تم إطلاقها في عام 2011، إطارا للحوار الأمني المنتظم والفعال بين سيول وواشنطن، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتنسيق الاستجابات المشتركة للتحديات الإقليمية.ويعقد هذا الاجتماع بالتناوب بين البلدين مرة أو مرتين سنويا. ويأتي عقد اجتماع سيول المرتقب بعد مرور 4 أشهر على الاجتماع السابق الذي انعقد في شهر مايو الماضي.ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز الجاهزية الدفاعية المشتركة، والردع الموسع ضد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، ونقل حق السيطرة العملياتية في زمن الحرب، الذي يمارسه حاليا القائد الأمريكي لقيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة، إلى كوريا الجنوبية.كما يُتوقع أيضا أن تتم مناقشة قضية المرونة الاستراتيجية للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وتقاسم الأعباء الأمنية بين البلدين للحد من الصعود العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.