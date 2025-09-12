الرئيس الصيني يزور كوريا الجنوبية لحضور قمة آبيك

Photo : YONHAP News

صرح وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" بأنه من المتوقع أن يزور الرئيس الصيني "شي جين بينغ" كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، المقرر عقدها في شهر أكتوبر القادم في مدينة كيونغ جو في جنوب شرق البلاد.وأدلى الوزير "تشو" بهذه التصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء في مطار كيم بو في سيول قبل توجهه إلى الصين لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".وأوضح "تشو" أن الرئيس الصيني "شي" سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور قمة آبيك، مشيرا إلى أنه ستتم خلال محادثاته مع نظيره الصيني "وانغ" مناقشة التفاصيل المتعلقة بزيارة "شي".وأضاف الوزير "تشو" أنه سيبحث مع الجانب الصيني القضايا المتعلقة بتطوير علاقات التعاون بين سيول وبكين، وتخفيف التوتر في منطقة شمال شرق آسيا، والزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مؤخرا إلى الصين.وفيما يتعلق بقيام الصين بتركيب هياكل فولاذية كبيرة في البحر الغربي، قال "تشو" إنه نظرا لأنه ينبغي على الدول المتجاورة الحفاظ على علاقات جيدة، فسوف يناقش هذا الأمر مع الجانب الصيني ويسعى إلى التوصل حل سريع.