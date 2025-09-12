عدد مرات مشاهدة فيلم صائدو الشياطين على نتفليكس يتجاوز 300 مليون

Photo : YONHAP News

سجل فيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" إنجازا غير مسبوق، حيث أصبح أول محتوى على نتفليكس يتجاوز عدد مرات مشاهدته التراكمي 300 مليون مرة.ووفقا لموقع نتفليكس الرسمي "تو دوم" اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد مرات مشاهدة فيلم "صائدو الشياطين الكيبوب" 314.2 مليون مرة.ويعد هذا الرقم أعلى معدل مشاهدة تم تسجيله حتى الآن بين جميع الأفلام والبرامج المعروضة على نتفليكس.وظل هذا الفيلم حاضرا ضمن قائمة أفضل 10 أفلام باللغة الإنغليزية على نتفليكس لـ13 أسبوعا متتالية، وقد سجل خلال الأسبوع الماضي، أي خلال الفترة من يوم الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر، 22.6 مليون مشاهدة، محافظا على صدارة القائمة الأسبوعية.وحسب الدول، تصدر فيلم "صائدو الشياطين الكيبوب" قائمة المشاهدة في 39 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والأرجنتين ومصر وماليزيا وقطر.