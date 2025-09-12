كوريا الجنوبية تحتفل بتدشين فرقاطة مدمرة جديدة

Photo : YONHAP News

قامت القوات البحرية وإدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية بتدشين الفرقاطة المدمرة الجديدة "داسان جونغ ياك يونغ" في مراسم احتفالية أقيمت اليوم الأربعاء في حوض شركة هيون ديه للصناعات الثقيلة بمدينة أولسان في جنوب شرق البلاد.وحضر مراسم التدشين حوالي 400 من المسؤولين من الحكومة ودائرة الصناعات الدفاعية، بمن فيهم وزير الدفاع "آن كيو بيك"، وقائد القوات البحرية الأدميرال "كانغ دونغ كيل".وسوف يتم تسليم الفرقاطة المدمرة "داسان جونغ ياك يونغ" للقوات البحرية الكورية في أواخر العام القادم بعد استكمال فترة الاختبارات التشغيلية، ومن ثم سيتم نشرها في قيادة الأسطول البحري المتحرك.وسبق وأن تم تدشين الفرقاطة المدمرة "جونغ جو ديه وانغ" في شهر يوليو من عام 2022، وتم تسليمها للقوات البحرية في نوفمبر من العام الماضي.ويبلغ طول الفرقاطة المدمرة الجديدة "داسان جونغ ياك يونغ" 170 مترا وعرضها 21 مترا، وتصل حمولتها إلى 8200 طن.وقد تم تحسين أداء التخفي "ستيلث" لحماية السفينة من هجمات العدو.