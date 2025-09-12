افتتاح الدورة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تُفتتح الدورة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع قادة دول العالم لمناقشة القضايا الدولية الراهنة.وصرحت الأمم المتحدة بأن هذه الدورة ستعقد خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة ممثلين عن 193 دولة عضوا، وسوف تشمل الأجندة الرئيسية للدورة رفيعة المستوى النزاعات الدولية، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والحرب الأهلية في السودان.وقال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء إن الشعب الفلسطيني يعاني من ظروف مأساوية تشمل المجاعة، ووقف المساعدات، والتهجير القسري المستمر، وتهديد حياتهم، وشدد على أن هذا أمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية والسياسية والقانونية.ومن المقرر أن يلقي الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" خطابا خلال جلسة يوم الثالث والعشرين من سبتمبر، حيث يشارك تجربة كوريا الجنوبية في تعزيز الديمقراطية، ويعرض رؤية الحكومة الكورية وسياساتها بشأن القضايا العالمية، بما في ذلك الملف الكوري الشمالي.وسوف يرأس الرئيس "لي" جلسة عامة لمجلس الأمن الدولي يوم الرابع والعشرين من سبتمبر، بوصف كوريا الجنوبية رئيسة للدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، حيث تتم مناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين.