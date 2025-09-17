نسبة الدَيْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا تسجل أعلى مستوياتها

Photo : 연합뉴스 TV

بلغت نسبة الدَيْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 47.2% في الربع الأول من هذا العام، مسجلة رقما قياسيا جديدا.وصرح بنك التسويات الدولية اليوم الأربعاء بأن هذه النسبة تجاوزت 47% لأول مرة منذ 35 عاما، أي منذ أن بدأ البنك في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1990.وعلى خلاف صندوق النقد الدولي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستبعد بنك التسويات الدولية المؤسسات العامة والشركات غير المالية المملوكة للدولة من بياناته، ليركز فقط على الخصوم الوطنية المُعرّفة بشكل ضيق.وبحسب هذا المعيار، تجاوزت نسبة الدَين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية مستوى 40% لأول مرة في الربع الأول من عام 2020 في خضم جائحة كورونا، ومنذ ذلك الحين واصلت الارتفاع بشكل مضطرد.