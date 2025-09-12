سيول تدعو بكين للمساعدة على إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات

Photo : YONHAP News

عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" محادثات مع نظيره الصيني "وانغ يي" أمس الأربعاء، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وقضايا شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزيرين عقدا اجتماعا وعشاء استمر 3 ساعات في بكين، في أول محادثات مباشرة بينهما منذ انطلاق إدارة الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ".وأضافت أن الوزير "جو" طلب دعم الصين في الجهود الرامية إلى إعادة كوريا الشمالية للحوار، بينما ردّ الوزير الصيني بأن بكين ستواصل دورها البناء للمساهمة في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.كما اقترح "جو" العمل معا لضمان أن تكون القمة القادمة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تحقق فوائد ملموسة لشعبي البلدين.ودعا الوزير الكوري نظيره الصيني إلى زيارة كوريا الجنوبية قبل قمة "آبيك"، بينما رد "وانغ" بأنه يأمل في الالتقاء بـ"جو" قريبا في كوريا الجنوبية، مما أثار تكهنات بأنه قد يزور سيول في أوائل أكتوبر لتنسيق الزيارة المتوقعة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية.وأوضح "جو" أيضا لـ"وانغ" أنه بينما تواصل كوريا الجنوبية تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، فإن موقف حكومة "لي" هو السعي إلى تطوير مشاركة تعاونية استراتيجية ناضجة مع الصين على أساس المصلحة الوطنية والبراغماتية.