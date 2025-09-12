البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة لأول مرة في ولاية ترامب الثانية

Photo : YONHAP News

أعلن البنك المركزي الأمريكي عن أول تخفيض لسعر الفائدة منذ 9 أشهر، حيث خفّض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية.وبعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان أصدره أمس الأربعاء إنه قرر تخفيض سعر الفائدة المستهدف إلى النطاق الجديد الذي يتراوح بين 4% و4.25%.وكان هذا هو أول تخفيض لسعر الفائدة منذ 9 أشهر، منذ أن خفّض البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر من العام الماضي، وهو أيضا التخفيض الأول منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وتوقعت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخفيضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.ويقلص هذا التخفيض الأخير الفارق بين سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدة لدى البنك المركزي الكوري إلى 1.75 نقطة مئوية.