فريق التحقيقات الخاص قد يطلب حبس زعيمة كنيسة التوحيد احتياطيا

Photo : YONHAP News

ألمح فريق التحقيقات الخاص، الذي يحقق في قضايا فساد السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، إلى أنه قد يطلب الحبس الاحتياطي لزعيمة كنيسة التوحيد "هان هاك جا".وفي مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، قال المستشار المساعد "كيم هيونغ غون" إن "هان"، المشتبه بها في التحقيقات، حضرت من تلقاء نفسها للاستجواب في وقت سابق من اليوم، دون التشاور مع فريق التحقيقات الخاص، بعد أن لم تستجب لـ3 استدعاءات سابقة.وأشار "كيم" إلى أن "هان" ربما قررت الحضور للاستجواب بعد أن انتظرت لترى ما إذا كانت المحكمة ستأمر باحتجاز المشتبه بهم الآخرين في القضية، وأضاف أن الفريق يعتزم المضي قدما في التحقيق بحزم وفقا للمبادئ والإجراءات القانونية.وأشار البيان إلى أن "هان" كانت تترقب قرار المحكمة بشأن الحبس الاحتياطي للنائب "كوان سونغ دونغ"، المتهم بتلقي رشاوى من كنيسة "هان".ويُشتبه في أن زعيمة كنيسة التوحيد قد تواطأت مع الرجل الثاني في الكنيسة آنذاك في عام 2022 لتقديم 100 مليون وون، أي حوالي 72 ألف دولار أمريكي، إلى "كوان" مقابل مساعدته في ضمان مشاركة الكنيسة في مشروعات الدولة في عهد الرئيس السابق "يون صوك يول".كما تُتهم "هان" بتسليم عقد فاخر وحقيبة "شانيل" إلى السيدة الأولى السابقة في وقت لاحقمن نفس العام، من خلال شامان كانت على علاقة وثيقة به، مقابل خدمات قدمتها "كيم" للكنيسة.