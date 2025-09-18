الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

احتجاز مدع عام سابق في قضية الرشوة المتورطة فيها السيدة الأولى السابقة

Write: 2025-09-18 10:07:44

احتجاز مدع عام سابق في قضية الرشوة المتورطة فيها السيدة الأولى السابقة

Photo : YONHAP News

تم احتجاز المدعي العام السابق "كيم سانغ مين" بتهمة رشوة السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" في أثناء سعيه للحصول على ترشيح برلماني.
وأمرت محكمة سيول المركزية باحتجاز "كيم" في وقت مبكر من اليوم الخميس، مشيرة إلى مخاوف من أنه قد يتلف الأدلة، بعدما نظرت المحكمة في القضية في جلسة استمرت 3 ساعات أمس الأربعاء.
ويُتهم "كيم" بتسليم لوحة للفنان "لي أوفان" تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون وون، أي ما يقرب من 72 ألف دولار أمريكي، إلى السيدة الأولى السابقة مقابل دعمها لترشيحه عن حزب قوة الشعب لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة لعام 2024.
وادعى "كيم" أنه اشترى اللوحة نيابة عن شقيق السيدة الأولى "كيم جين او" وسلمها له.
كما يُتهم بجعل شريكه التجاري يغطي تكاليف مركبة في حملته الانتخابية في أثناء استعداده للترشح في الانتخابات العامة لعام 2024.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;