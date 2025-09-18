احتجاز مدع عام سابق في قضية الرشوة المتورطة فيها السيدة الأولى السابقة

Photo : YONHAP News

تم احتجاز المدعي العام السابق "كيم سانغ مين" بتهمة رشوة السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" في أثناء سعيه للحصول على ترشيح برلماني.وأمرت محكمة سيول المركزية باحتجاز "كيم" في وقت مبكر من اليوم الخميس، مشيرة إلى مخاوف من أنه قد يتلف الأدلة، بعدما نظرت المحكمة في القضية في جلسة استمرت 3 ساعات أمس الأربعاء.ويُتهم "كيم" بتسليم لوحة للفنان "لي أوفان" تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون وون، أي ما يقرب من 72 ألف دولار أمريكي، إلى السيدة الأولى السابقة مقابل دعمها لترشيحه عن حزب قوة الشعب لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة لعام 2024.وادعى "كيم" أنه اشترى اللوحة نيابة عن شقيق السيدة الأولى "كيم جين او" وسلمها له.كما يُتهم بجعل شريكه التجاري يغطي تكاليف مركبة في حملته الانتخابية في أثناء استعداده للترشح في الانتخابات العامة لعام 2024.