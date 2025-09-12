دبلوماسي أمريكي يتوقع عقد اجتماع بين الرئيسين لي وترامب خلال قمة آبيك

Photo : YONHAP News

قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى سيول "جوزيف يون" إن الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي سيجتمعان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، التي ستعقد في مدينة كيونغ جو الكورية في أواخر أكتوبر القادم.جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها "يون" أما اجتماعات التحالف الكوري الأمريكي الذي عقد أمس في سيول، حيث قال إن التحالف الكوري الأمريكي يتمتع حاليا بأكبر قوة مقارنة بأي وقت مضى.يذكر أن الحكومة الأمريكية لم تخبر كوريا الجنوبية رسميا حتى الآن بحضور ترامب لقمة آبيك، بينما أكد الدبلوماسي الأمريكي على حضور ترامب لتلك القمة في مناسبات عديدة، كما قال ترامب بنفسه خلال لقائه مع الرئيس لي الشهر الماضي إن لديه نية لحضور قمة آبيك.وبالتالي، تستعد الحكومة الكورية الجنوبية لقمة آبيك على أساس أن حضور الرئيس الأمريكي أمر واقع.وصرح مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" في مؤتمر صحفي عقده في مركز الصحافة الكورية أمس بأنه يتوقع حضور الرئيس الأمريكي، على الرغم من أن حضوره لم يتم تأكيده رسميا بعد.