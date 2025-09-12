الرئيسان الأمريكي والصيني يحضران قمة آبيك

Photo : YONHAP News

سيحضر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستعقد في مدينة كيونغ جو الكورية في نهاية الشهر القادم.وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيسان الأمريكي والصيني منذ بدء فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، بسبب المنافسة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والأمن.ومن المتوقع أن يسعى الرئيسان خلال القمة لكسب تأييد الدول الأعضاء في منتدى آبيك.ورغم أن حضور الرئيسين الأمريكي والصيني لم يتم تأكيده رسميا بعد، إلا أن الأجواء تشير إلى أن القرار قد اتُخذ بالفعل، حيث توقع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى جمهورية كوريا "جوزيف يون" أن يجتمع الرئيسان خلال قمة آبيك، كما قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" بعد محادثات مع نظيره الصيني، إنه شعر بأن حضور الرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية لقمة آبيك صار أمرا مؤكدا.وإذا حضر الرئيسان الأمريكي والصيني قمة آبيك التي ستعقد في مدينة كيونغ جو يوم 31 أكتوبر، فسوف تكون تلك أول زيارة من نوعها إلى كوريا الجنوبية منذ 13 عاما بعد قمة الأمن النووي في عام 2012.